Neue Schwerpunkte im Bereich Naturkindergärten

„Der Trend (auch) bei Kindergärten geht hin zur Natur“, sagt Klaus Arnholdt, Leiter des Amtes für Bildung und Sport der Stadt Gmünd , und rückte drei Projekte in den Mittelpunkt, die alle eine besondere Pädagogik aufweisen, sich aber in unterschiedlichen Bauphasen befinden. Der Jurtenkindergarten am Nepperberg, der Waldkindergarten der Stiftung Hoffnungshäuser und das Kinderhaus in Waldau.

Donnerstag, 20. August 2020

Heinz Strohmaier

Alle haben eines gemeinsam: „Das sind magische Orte nahe an der Stadt und trotzdem weit weg“, fügt Arnholdt an. Jeweils 20 Kindergartenplätze gibt es am Nepperberg und bei den Hoffnungshäusern, 35 in Waldau.







Wo man aber überhaupt noch einen Platz bekommt und an wen man sich wenden muss, das schreibt die Rems-​Zeitung am Freitag.

