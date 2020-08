Wird Penny von Rewe verdrängt?

In unmittelbarer Nähe zum Fachmarktzentrum möchte Rewe bauen. Foto: dw

Seit über 30 Jahren gehört Penny zur Rewe-​Gruppe. Also macht man sich doch nicht gegenseitig Konkurrenz! Oder doch? Denn Rewe möchte in unmittelbarer Nähe vom Gögginger Penny-​Markt einen weiteren Markt bauen – aber auf Leinzeller Gemarkung

Donnerstag, 20. August 2020

Heinz Strohmaier

Möglicherweise könnte Rewe einen entsprechenden Umsatzverlust bei Penny – konzernintern – locker verkraften und am Ende zu dem Ergebnis kommen, den Penny-​Markt in Göggingen zu schließen. Doch das wiederum hätte für die anderen Geschäfte im dortigen Fachmarktzentrum (FMZ) fatale Folgen. Deshalb hat sich auch der Investor an den Gögginger Bürgermeister und seinen Gemeinderat gewandt, dem Bauvorhaben nicht zuzustimmen. Warum Göggingen über einen Bau auf Leinzeller Gemarkung (mit)entscheiden kann und was die Fachmarktgeschäfte sowie mögliche Bauinteressenten sagen lesen Sie







am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

