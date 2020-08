A-​Liga: Die „Zweiten“ beginnen

In der Gmünder Fußball-​Kreisliga A, der Staffel I, geht es an diesem Wochenende wieder um Punkte. Einzig der VfL Iggingen muss sich noch gedulden, hat er doch spielfrei.

Ebenfalls bereits um 13 Uhr startet die Bezirksliga-​Reserve von Germania Bargau in die Runde. Nachdem man sich bereits im Pokal gegen den SV Hussenhofen mit 3 : 2 durchgesetzt hatte, möchte man bei den Schwarz-​Weißen nun auch die ersten drei Punkte auf der Habenseite verbuchen.





Unter der Woche haben die A-​Ligisten bereits ihre Pflichtspiel-​Feuertaufe im Bezirkspokal erleben dürfen und so konnten sich die Zuschauer bereits einen ersten Eindruck verschaffen, wie fit die Teams bereits sind.Beeindruckend war hierbei die Vorstellung der SG Bettringen II, die sich mit einem sattenbeim B-​Ligisten SV Frickenhofen durchgesetzt hat. Ganz so leicht wird es zum Start aber wohl nicht werden. Im Vorspiel des Bezirksligaduells der SGB gegen Steinheim empfängt die Zweite bereits umUhr den FC Durlangen. Ein Duell zweier Mannschaften, die in der Liga von der Konkurrenz recht weit vorne im Klassement erwartet werden. Dabei haben aber die Durlanger Dusel und Nerven wie Drahtseile von Adrian Drimus gebraucht, um überhaupt noch im Pokal zu sein. Drimus scheiterte mit einem Foulelfmeter im Duell gegen den neuen Ligarivalen TV Weiler i.d.B. zunächst in der. Minute, um weit in der Nachspielzeit zu einem Handelfmeter erneut anzutreten – und zu treffen. Im Elfmeterschießen setzten sich die Durlanger schließlich durch.Auswärts-​AuftaktDie Weilermer bestreiten ihren Ligaauftakt auswärts beim TSB Gmünd. Auch die Gmünder mussten ins Elfmeterschießen, setzten sich hier am Ende aber glücklich gegen den B-​Ligisten TSV Ruppertshofen durch.

