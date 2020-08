Bücher außerhalb der Öffnungszeiten zurückgeben

Foto: svgd

Seit Jahren wünschen sich die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek eine Möglichkeit, entliehene Bücher, DVDs und CDs außerhalb der Öffnungszeiten zurückzugeben. Nach einer intensiven Umbau– und Testphase ist es so weit: Die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd nimmt ihre Außenrückgabe voll in Betrieb. Sie ist vom Spitalhof aus zugänglich, Kundinnen und Kunden können nun von 7 Uhr bis 20 Uhr entliehene Medien zurückgeben. Der Spitalhof ist ganzjährig bis 20 . 30 Uhr geöffnet.

Freitag, 21. August 2020

Gerold Bauer

59 Sekunden Lesedauer



Die Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten funktioniert so: Einfach ein entliehenes Buch, eine CD, DVD oder Blu-​ray an den Türöffner in der Säule vor dem Eingang der Stadtbibliothek halten. Dann schwenkt die Eingangstür automatisch auf. Im Vorraum gibt es einen Rückgabeautomaten, dessen Klappe sich wiederum nur öffnet, wenn ein entliehenes Medium vor den Schacht gehalten wird. Die Medien müssen einzeln eingelegt werden. Das eingelegte Buch, die CD, Blu-​Ray oder DVD wird von einem Förderband abtransportiert, vom Automaten zurückgebucht und in ein Containersystem einsortiert. Auf Wunsch kann eine Rückgabequittung gedruckt werden, ansonsten wird der Vorgang mit „Fertig“ abgeschlossen.Möglich macht dieses ganze Verfahren eine Technik, die mit RFID arbeitet — Radio Frequence Identification. Dabei werden über Transponder Mediendaten berührungslos eingelesen. Ausgenommen von der Rückgabe sind nur Spiele, Tonies, Bücher aus der Fernleihe und Medien, bei denen eine Verbuchung technisch nicht möglich ist. Aber die sind allesamt deutlich mit einem roten Aufkleber gekennzeichnet.Folgender Link führt zu einem kurzen Film und weiteren Informationen zur Außenrückgabe der Stadtbibliothek: https://​www​.schwae​bisch​-gmuend​.de/​a​u​s​s​e​n​r​u​e​c​k​g​a​b​e​.html

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



180 Aufrufe

239 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb