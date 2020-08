Kaffeekultur in Gmünd — die faszinierende Welt des schwarzen Goldes

Fotos: nb

Mit Sandra Hommel-​Liebich einen Kaffee zu trinken heißt gleichzeitig auch, einzutauchen in die faszinierende Welt des schwarzen Goldes. Denn die Geschäftsführerin der Dinzler Kaffeerösterei in der Manufaktur B 26 in Gmünd weiß, worauf es bei gutem Kaffee ankommt.

Freitag, 21. August 2020

Nicole Beuther

36 Sekunden Lesedauer



Die Geschichte, die Hommel-​Liebich erzählt, wenn sie über Dinzler-​Kaffee spricht, beginnt in den Anbauländern rund um den Äquator. Dort, wo die Kaffeplantagen zuhause sind. Süd– und Mittelamerika, Hawaii, Karibik, Afrika und Asien gehören dazu; sogar die Galapagos-​Inseln. „Auf ganz Galapagos dürfen keine Pestizide verwendet werden“, erklärt Hommel-​Liebich, was den Kaffee aus dieser Gegend unter anderem so außergewöhnlich macht. Eine Besonderheit haben alle Dinzler-​Kaffeebohnen, die in den Anbauländern in Säcken abgepackt – übrigens auch ein Qualitätsmerkmal – und mit dem Schiff nach Europa gebracht werden, gemeinsam: Sie sind handgepflückt.





In der Samstagsreportage berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich darüber, was neben der Herkunft entscheidend dazu beiträgt, wie der Kaffee später schmeckt.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



270 Aufrufe

147 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb