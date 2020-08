Baustelle in Bettringen

Am Montag, 24 . August, kommt es in Gmünd-​Bettringen in der Scheffoldstraße, im Bereich Schulzentrum Strümpfelbach/​ZOB, zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund dafür sind Arbeiten in der Fahrbahn, es müssen defekte Schieberkappen ausgetauscht werden.

Samstag, 22. August 2020

Heinz Strohmaier

Dem Verkehr stehen jeweils eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich einen Tag.

