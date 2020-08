Nähwelt Schweizer schließt Filiale

Auch nachdem das Leben nach dem Lockdown bei den meisten Geschäften weiterging, sind die Türen der Nähwelt Schweizer in der Kornhausstraße verschlossen geblieben. Die Krise hatte das Fass zum Überlaufen gebracht, allerdings gab es auch andere Gründe.

Samstag, 22. August 2020

Eva-Marie Mihai

Wir haben nicht zugemacht, wir haben einfach nicht mehr aufgemacht“, sagt Wolfgang Schweizer, Inhaber der Nähwelt Schweizer. Die Filiale in der Kornhausstraße in Schwäbisch Gmünd ist geschlossen, die Räume leer und zur Vermietung ausgeschrieben.





„Da muss man abwägen“, sagt Schweizer. Er habe seine Entscheidung gegen Schwäbisch Gmünd getroffen, was ihm sehr leid tue. „Es hat Spaß gemacht.“









Warum Schwäbisch Gmünd kein guter Standort für sein Geschäft sei und wie es mit den Mitarbeitern weitergeht, lesen Sie am 22 . August in der RZ.



Solange die Mietpreise in Schwäbisch Gmünd so unfassbar hoch seien, und das noch während Corona, mache es für sein Unternehmen keinen Sinn mehr, dort eine Filiale am Laufen zu halten. SeitJahren ist das Unternehmen in Schwäbisch Gmünd, seitJahren in der Kornhausstraße – in dieser Zeit seien mehrere Hunderttausende Euro an den Vermieter geflossen. Und der sei auch während der Krise keinen Cent runtergegangen.Stattdessen arbeitet er jetzt in der Filiale in Göppingen. Da hat er eigene Räume, aber in der Stadt sei man auch gesprächsbereiter, was Mieten betreffe, sagt Schweizer.

