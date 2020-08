Reisebüros haben mit Reisewarnungen zu kämpfen

Die Reisebüros in der Umgebung klagen über den Verlust der Geschäfte durch Reisewarnungen. Viele Kunden fahren in deutsche Reisegebiete, die allerdings manchmal überlaufen sind.

Sonntag, 23. August 2020

Manfred Laduch

Wer derzeit eine Reise bucht, sollte flexibel sein. Und noch mehr diejenigen, die die Reisen organisieren. Einer davon ist Martin Beck aus Waldstetten. Er hat im Juli gleich zwei Mal die Alpen überquert, wusste aber vier Wochen vorher noch nicht, ob die Reisen stattfinden konnten. Sie konnten, wie sich herausstellte. Allerdings herrschten in den unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Vorgaben, sagt Beck, der mit seinen Gruppen jeweilsKilometer unterwegs war. Was Beck und seine Reisebüro-​Kollegen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd aktuell erleben, ist in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

