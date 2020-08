Schöner Abend mit Heinrich del Core im Himmelsgarten

Fotos: Gerold Bauer

Erprobtes vermischte sich mit Neuem, die besten Sketche aus mehreren Programmen wurden am Stück geliefert und Heinrich del Core, der muntere Plauderer, war wieder in seinem Element.

Sonntag, 23. August 2020

Manfred Laduch

28 Sekunden Lesedauer



Den zweiten Abend des Festivals im Himmelsgarten bestritt der Rottweiler Kabarettist Heinrich del Core mit einer gelungenen Auswahl bisheriger Höhepunkte. Er kommt aus der ältesten Römerstadt im Südwesten und dies ist nicht Baden-​Baden, dort ist nur der Altersdurchschnitt am höchsten. Am höchsten in Rottweil ist der Thyssen-​Krupp-​Testturm und diese lokalen Anspielungen stellten sofort die Nähe zwischen Akteur und Publikum her, die den Halbschwaben so sympathisch macht. Eine ausführliche Besprechung auch des darauf folgenden Abends mit Thomas Quasthoff und Band gibt es in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

