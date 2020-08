Wann darf man Obst von fremden Bäumen ernten?

Im Rahmen der RZ-​Wildkräuterserie erfolgt oft der Hinweis, dass nur jene Kräuter geerntet werden sollten, die man kennt und die essbar sind. Doch selbst wenn die Kräuter und Früchte bekannt sind, bleibt oftmals die Frage: Wo ist es außerhalb des eigenen Grundstücks rechtlich erlaubt, Essbares zu ernten und zu pflücken?

Sonntag, 23. August 2020

Manfred Laduch

In einigen Landkreisen ist es üblich, dass ab Herbst sämtliche Obstbäume mit einem gelben Band markiert werden – für die Bürger ein Hinweis darauf, dass die Besitzer das Obst nicht selber verwerten können oder wollen und deshalb der Allgemeinheit die Möglichkeit geben, sich kostenlos zu bedienen. Ein Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung, der vor allem in erntereichen Jahren sehr sinnvoll ist. Wie es sich mit diesem Thema genau verhält, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

