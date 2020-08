Klaus Doldingers Passport als krönender Abschluss des Festivals im Himmelsgarten

Traumhafte Sommerabende und ein zauberhaft illuminierter Himmelsgarten, alleine dies war schon eine Freude. Dazu kam aber außerdem, dass mit Klaus Doldingers Band PASSPORT am Sonntag ein viertägiges Festival seinen wunderbaren Abschluss fand.

Mit Klaus Doldinger und seiner Jazzrock-​Band PASSPORT durchzog am Sonntagabend ein Sound den Himmelsgarten, der es in sich hatte. Das war Jazz vom Feinsten. Brillante Klänge, mal mystisch und geheimnisvoll, mal intensiv und satt und den (Luft)-Raum des Himmelsgartens einnehmend. Jeder einzelne der siebenköpfigen Band war ein Meister seines Instruments und hatte viel Raum für seine Einlagen. Der Konzertbericht steht am 25 . August in der Rems-​Zeitung.

