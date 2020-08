Traumpalast öffnet endlich seine Pforten

Fotos: Marco Rago

Seit 2018 gehört das Turm Theater Schwäbisch Gmünd zu den Lochmann Filmtheaterbetrieben und wurde in der Zwischenzeit zum Traumpalast umgebaut. Nun ist es endlich so weit: Am 27 . August öffnet der neue Traumpalast seine Pforten!

Montag, 24. August 2020

Manfred Laduch

25 Sekunden Lesedauer



350

1000

Dank der fünf neuen Säle, die zu den fünf bereits bestehenden hinzukommen, vergrößert sich das Kino um knappSitzplätze. Insgesamt verfügt der neue Traumpalast somit über zehn Säle mit rundPlätzen. Die einzelnen Säle wurden mit modernster Kinotechnik ausgestattet. Womit Besucher ab Donnerstag rechnen dürfen — und wie die aktuellen Corona-​Regeln eingehalten werden — beschreibt die Rems-​Zeitung in einer dreiseitigen Sonderveröffentlichung in ihrer Dienstags-​Ausgabe.

