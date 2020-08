Warum manche Medikamente fehlen

Nicht alle Medikamente sind derzeit lieferbar. Das hängt aber nicht nur mit Corona zusammen, sagen Apothekerinnen. Das Problem liegt eher an der Produktion im Ausland.

Montag, 24. August 2020

Eva-Marie Mihai

In der Johannis Apotheke sind nicht alle Schubladen gefüllt, manche Medikamente gibt es dort gerade nicht zu kaufen. Naproxen, einige Psychopharmaka, auch Antidiabetika haben zu Beginn des Jahres gefehlt, berichtet die Leiterin der Johannis Apotheke, Natalie Biechele. Betroffen seien viele Sparten. Allerdings habe dieser Lieferengpass nicht nur mit Corona zu tun.









Was passiert, wenn das erfragte Medikament nicht vorrätig ist. Wir haben bei Gmünder Apotheken nachgefragt. Deren Antworten lesen Sie am 25 . August in der RZ.



Wer aktuell in der Apotheke nach Dolormin fragt, könnte enttäuscht werden. Während die einen von einem Lieferengpass reden, sagen andere, dass die Situation derzeit nicht kritisch ist.„Das war auch vor der Krise schon so. Vieles wird im Ausland produziert.“ Auch Ibuprofen sei mitunter ausgegangen. „Durch Corona haben Kunden teilweise mehr gekauft, als sonst.“ Aber das größere Problem sei eigentlich, dass die Medikamente im Ausland hergestellt werden. „Das ist eher ein pharmazeutisches Sparproblem.“ Die Krankenkassen wollen möglichst billig davonkommen. Daher habe man keinen Einfluss auf die Produktion. „Wenn es aus ist, ist es aus.“

