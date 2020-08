Fußball-​Bezirkspokal: Zwei Duelle stechen heraus

Bereits an diesem Mittwoch steigt die zweite Runde des Fußball-​Bezirkspokals. Inklusive des Dienstagsspiels (Waldhausen gegen Schechingen, nach Redaktionsschluss) haben sich die Zuschauer im Gmünder Raum an satten elf Spielen erfreuen können. Immer noch sind die Mannschaften auf der Suche nach ihrer Form, können sich selbst noch nicht so gut einschätzen, so dass der Pokal wieder einiges an Licht ins Dunkel bringen dürfte.

Die Gögginger haben in der B-​Liga mit einembereits den ersten Derbysieg eingefahren, beim FC Schechingen II gewonnen. Der TSB muss noch die-Niederlage gegen A-​Liga-​Aufsteiger Weiler verdauen. Chancenlos scheinen die Gastgeber aus der B-​Liga nicht zu seinWenn ein ambitionierter A-​Ligist einen Bezirksligisten empfängt, der einzig die Klasse halten möchte, dann verspricht dies ein heißes Duell zu werden, in dem man den Sieger kaum tippen kann.Beide Teams eint eines: Beide sind mit einer-Pleite in die Saison gestartet. Die Lindacher unterlagen in der A-​Liga dem TSV Heubach mit diesem Ergebnis, die Bargauer in ihrem Bezirksliga-​Heimspiel dem SV Lauchheim.Die Heubacher sind unter ihrem neuen Trainer Patrick Stöppler mit einemgut aus den Startlöchern gekommen, haben nun aber wohl eine der größtmöglichen Hürden in diesem Wettbewerb zu überspringen.Die Zweite der SGB startete mit einemim Pokal gegen Frickenhofen fulminant in die Pflichtspiele, um in der Liga ebenso fulminant gegen Durlangen auf eigenem Sportplatz mitunterzugehen. Die Bettringer sind derzeit noch die größte Wundertüte und empfangen nun den TSV, der mit einer knappen Niederlage in die Bezirksliga gestartet ist.Ein Duell mit besonderem Reiz ist dieses der Liga-​Konkurrenten, die beide in der A-​Liga als Teams eingeschätzt werden, über die die Meisterschaft laufen kann. Die Straßdorfer nannte dabei fast jeder Klub. Beide sind mit Siegen gestartet, dieses Duell wird nun ein erster echter Gradmesser – für beide.Kurioses erlebte Böbingen zum Ligastart: Gleich drei Elfmeter bekam der A-​Ligist gegen sich ausgesprochen und brachte sich dadurch beimgegen Hussenhofen selbst auf die Verliererstraße. In der B-​Liga mit einem knappengestartet sind derweil die Eschacher.

