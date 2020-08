Heizöl in der Kanalisation

In den Bereichen Römerstraße, Hauberweg, Schwerzerallee und Remsstraße in Schwäbisch Gmünd konnte am Montagabend gegen 21 . 30 Uhr Ölgeruch aus der Kanalisation wahrgenommen werden. Vermutlich geriet Heizöl in die Kanalisation.

Dienstag, 25. August 2020

Heinz Strohmaier

07171

3580

Neben der Polizei machten sich Vertreter der Feuerwehr, der Stadtwerke sowie der Kläranlage auf die Suche nach der genauen Ursache, die bislang noch nicht gefunden werden konnte. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​

