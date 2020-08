Stützmauer wird saniert

In der Waldstetter Ortsmitte gibt es eine neue Baustelle: Die Stützmauer an der St.-Laurentius-Kirche und der dortige Fußweg müssen saniert werden. Kosten: rund 200000 Euro.

Als eine lange Geschichte bezeichnete Pfarrer Dr. Horst Walter die geplanten Sanierungmaßnahmen an der Stützmauer unterhalb der St. Laurentius-​Kirche, als er zusammen mit dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Hermann Hieber, Ortsbaumeisterin Maren Zengerle, Michaela Krizanovic von der Katholischen Kirchenpflege und Architekt Jürgen Rapp bei einem Ortstermin die beginnenden Baumaßnahmen vorstellte.





Was genau gemacht wird, bis wann das Ganze fertig ist und wer die Kosten trägt steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



