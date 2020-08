Weber will Dinser unterstützen

Bevor der Landtagswahlkampf eröffnet wird, müssen dieParteien ihre Kandidaten küren. Die SPD macht dies am 12 . September in Mögglingen, die CDU am 11 . Oktober in Mutlangen. Während bei der SPD die Entscheidung zwischen Alessandro Lieb und Jakob Unrath fallen wird, müssen sich die CDU-​Parteimitglieder zwischen Tim Bückner und Daniela Dinser entscheiden. Sie hat jetzt auch ihren Zweitkandidat vorgestellt: Michael Weber aus Waldstetten.

Dienstag, 25. August 2020

Wie er die Kandidatin unterstützen will und wo er seine politischen Ziele sieht, das liest man am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Weber istJahre alt und kommt vom Schlatthof, der zwischen Waldstetten, Bettringen und Schwäbisch Gmünd liegt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter vonundJahren. Nach seiner Ausbildung zum Landwirt hat er die Weiterbildung zum Landwirtschaftsmeisterabgeschlossen. Seither lebt und arbeitet er auf dem vielseitigen landwirtschaftlichen Betrieb, der als Familienbetrieb geführt wird.

