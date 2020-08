Landgerichtspräsident im Ruhestand

Der Präsident des Landgerichts in Ellwangen, Friedrich Unkel, hat am 31 . August 2020 nach rund 38 Jahren in der baden-​württembergischen Justiz seinen letzten Arbeitstag als Präsident des Landgerichts Ellwangen. Mit ihm geht der dienstälteste Landgerichtspräsident im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart in den Ruhestand.

Mittwoch, 26. August 2020

19 Jahre lang hat Unkel „seinem“ Gericht vorgestanden. Der Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, sagte: „Mit Präsident Unkel geht eine aufrechte und absolut integre Präsidentenpersönlichkeit in den Ruhestand. Er wurde und wird nicht nur in seinem Gerichtsbezirk, sondern auch darüber hinaus in der baden-​württembergischen Justiz für seine überaus verlässliche und effektive Arbeit geschätzt. Ruhig und immer an der Sache orientiert – das waren die Schlüssel zu seinem langjährigen Erfolg.“





Ein Rückblick auf Unkels Wirken am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



