Weitere Großspende für die neue Augustinusorgel in Gmünd

Im Oktober 2017 hatte die evangelische Kirchengemeinde erstmals zu Spenden für die neue Augustinusorgel aufgerufen. Nur kurze Zeit später wurde von der „Stiftung Kessler+Co für Bildung und Kultur“ die erste Großspende in Höhe von 50 000 Euro überwiesen.

Mittwoch, 26. August 2020

Nicole Beuther

Dies zu einer Zeit, in der teils noch skeptische Stimmen zu hören waren. Dekanin Richter ist sich sicher, dass diese erste Großspende einer Initialzündung glich. Was folgte, waren viele weitere kleine und größere Spenden. Nun freut man sich bei der evangelischen Kirchengemeinde über eine zweite Großspende von ebenfalls 50 000 Euro, Spender ist abermals die „Stiftung Kessler+Co für Bildung und Kultur“.





Weshalb die Stiftung mit Sitz in Abtsgmünd das Orgelprojekt unterstützt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







