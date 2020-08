Wer will Bläses Nachfolger werden?

Wer zieht als Nachfolger ins Gmünder Rathaus, bzw. in diesem Fall ins Waisenhaus, ein? Foto: nb

Am 11 . September endet die Amtszeit von Dr. Joachim Bläse als Erster Bürgermeister der Stadt Gmünd — am selben Tag ist Bewerbungsschluss um seine Nachfolge. Bekannt ist bislang nur die Bewerbung von Christian Baron (CDU), ein weiterer Kandidat hat sich beworben, möchte aber noch nicht genannt werden.

Am 30 . September will der Gemeinderat den Nachfolger bereits wählen. Die Grünen (zweitstärkste Fraktion) und die SPD sind noch auf der Suche und haben zum Teil auch schon Gespräche geführt.





Was oder wen die beiden Fraktionen suchen kann man am Mittwoch in der Rems-​Zeitung lesen.

