Öffentlicher Bücherschrank in Gmünd: Leseglück auf kleinster Fläche

Foto: nb

Seit acht Jahren findet sich im Gmünder Spitalhof das Glück auf kleinster Fläche – so ungefähr lassen sich die unzähligen Momente beschreiben, in denen Leseratten im öffentlichen Bücherschrank stöbern und fündig werden. Der eine oder andere läuft zufällig hier vorbei, andere kommen gezielt hierher – als die Stadtbibliothek im April coronabedingt geschlossen hatte, kamen besonders viele Leseratten. Zeitweise waren Regale leer – zum ersten Mal überhaupt. Dass der Schrank stets sehr aufgeräumt wirkt, ist den Auszubildenden der Gmünder Stadtbibliothek zu verdanken.

Freitag, 28. August 2020

Nicole Beuther

50 Sekunden Lesedauer







Warum es Leseratten lieben, hier zu stöbern, welche Dinge sonst noch im Bücherschrank landen und was die Stadtbibliothek gemacht hat, als einige Regale kurze Zeit leer waren, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Bücher zu lieben und einfach so an dem Bücherschrank vorüberzugehen ohne ein einziges Mal die Türen zu öffnen – das ist quasi unmöglich. Wer liest und neugierig ist, der kann nicht anders, als immer wieder die großen Türen zu öffnen und langsam den Blick von einem Buchrücken zum anderen wandeln zu lassen.Fast wöchentlich gibt es hier Neues zu entdecken. Hier ein Buch mit Backgeheimnissen, daneben eine Biographie, im Regal darunter Kinderbücher, Romane, Krimis, Bertelsmann-​Ausgaben oder auch Reader’s Digest-​Bände – vertreten ist so ziemlich jedes Genre.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



75 Aufrufe

203 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb