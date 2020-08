Schechingen: Zwischen Wald und Alb

In jeder Woche blickt die Rems-​Zeitung auf eine Gemeinde oder einen Teilort „Zwischen Wald und Alb“. Diese Woche geht der Blick nach Schechingen.

Freitag, 28. August 2020

Heinz Strohmaier

Die Schechingerin Helwiga Heinrich hatte vor 15 Jahren die Idee, in ihrer Heimat einen Besinnungsweg anzulegen, der sich auf einer Teilstrecke des Fränkisch-​Schwäbischen Jakobswegs befindet. Von Hohenstadt über Börrat kommend befindet sich dieser Weg zwischen den Klotzhöfen bei Schechingen und über die Straße von Schechingen nach Leinweiler führt er bis nach Heuchlingen.

Die Beschreibung dieses Wegs, ein Blick auf den (in diesem Jahr ausgefallenen) Osterbrunnen oder eine Übersicht über Rad– und Wanderwege findet man am Samstag in der Rems-​Zeitung.



