Wochenende: Vermisst

Die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung, die in diesen Corona-​Zeiten leider etwas verteilt auf die gesamte Ausgabe erscheinen muss, befasst sich an diesem Samstag mit einem traurigen Thema: Vermisst! Allein in Deutschland werden derzeit über 4000 Kinder und Jugendliche vermisst. Wie gehen Eltern damit um?

Freitag, 28. August 2020

Heinz Strohmaier

Auf einmal gibt es keine Wochentage mehr, keinen Montag, keinen Dienstag, nur noch: Tag eins, Tag zwei, Tag zehn – gezählt von dem Moment an, als das Kind verschwunden ist. Hört man irgendwann auf zu zählen, wenn das eigene Kind vermisst bleibt?



Und noch ein Thema zum Wochenende aus der Rubrik „Kind+Kegel“: Oft merkt ein Paar nicht, dass sich eine Krise wie ein Geschwür im gemeinsamen Leben eingenistet hat. Was kann man tun, um die Beziehung zu retten wenn die Ehe kriselt?



Am Samstag in Ihrer Rems-​Zeitung.



