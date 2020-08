Drei weitere Eschacher Teilorte ans Glasfasernetz angeschlossen

Nach und nach verliert Eschach seine weißen Flecken. Am Freitagvormittag wurden Seifertshofen, Waldmannshofen und Hirnbuschhöfle an das Glasfasernetz angeschlossen. Eschach nutzt das Backbone-​Netz des Landkreises.

Samstag, 29. August 2020

Edda Eschelbach

Jochen König sagt: „Die Teilorte verlassen heute die analoge Steinzeit.“ Der ländliche Raum werden von den großen Anbietern vernachlässigt, da er nicht so rentabel sei, so König. Aber gerade in der Corona-​Zeit habe sich gezeigt, wie dringend schnelles Internet dort gebraucht wird – sowohl für den schulischen Bereich, als auch für die vielen Menschen, die auf Homeoffice angewiesen seien. Wieviele Haushalte nun Glasfaser bis ins Haus haben, und wie es mit dem schnellen Internet in Eschach weitergeht, erklärt Jochen König am. August in der Rems-​Zeitung.

