Gerüchte und Fakten: Wer schließt in Schechingen?

In Schechingen wird derzeit viel gemunkelt: „Der „nah und gut“ schließt Ende September endgültig. Beim ehemaligen „Afrika“ tut sich auch nichts mehr. Die Bäckerei Weber ist schon geschlossen. Selbst über „Blumen aktuell“ wird spekuliert, dass Ende des Jahres Schluss sein soll. Es ist gar vom „Niedergang“ Schechingens hie und da die Rede. Was steckt hinter den einzelnen Geschichten?

Samstag, 29. August 2020

Edda Eschelbach

29

Stinksauer sei er, sagt Bürgermeister Werner Jekel, weil die Bäckerei Weber von einem Tag auf den anderen geschlossen worden sei, ohne dass zuvor wenigstens die Gemeinde informiert wurde. „Das hat mich sehr verärgert, dass wir nicht rechtzeitig Bescheid bekommen haben. So hatten wir keine Chance, uns um eine Lösung zu bemühen“, erklärt Jekel. Am vorletzten Tag seien Kunden informiert worden, dass am Folgetag zum letzten Mal geöffnet sei. Dass die Bäckerein Weber geschlossen hat, ist Fakt. Wie aber sieht es mit „nah und gut“ aus? Was wird aus dem Afrika? Schließt auch die Kreissparkasse? Die Antworten auf diese und andere Fragen stehen am. August in der Rems-​Zeitung.

