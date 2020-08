Denis Burnic wechselt zum 1 . FC Heidenheim

Fußball-​Zweitligist 1 .FC Heidenheim hat sich mit dem 22 -​jährigen defensiven Mittelfeldspieler und deutschen U-​ 21 -​Nationalspieler Denis Burnic von Borussia Dortmund auf einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2022 /​ 23 geeinigt.

Der Linksfuß schnürte zuletzt für den Zweitligisten Dynamo Dresden seine Fußballschuhe, bevor er aufgrund des Endes seines Leihvertrages zu Borussia Dortmund zurückgekehrt war. Burnic erhält beim FCH die Rückennummer„Wir freuen uns, mit Denis einen jungen und trotzdem schon durchaus zweitligaerfahrenen Spieler für unser zentrales Mittelfeld verpflichten zu können“, sagt Holger Sanwald. „Sein spielerisches Potenzial soll uns helfen, die Abgänge im Zentrum zu kompensieren und unseren Spielaufbau weiterzuentwickeln. Denis ist in seinem Jahrgang eines der größten Talente auf dieser Position, er kann jetzt bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen“, erklärt der FCH-​Vorstandsvorsitzende zu der Verpflichtung.Der in Hamm geborene Sohn bosnischer Eltern begann seine fußballerische Laufbahn beim SVE Heessen. Über die Jugend von Borussia Dortmund schaffte er den Sprung zu den Profis des BVB. In der Saison/​wurde Burnic zunächst an den VfB Stuttgart ausgeliehen und von Januarbis zum Ende der vergangenen Saison an Dynamo Dresden.Insgesamt sieben Bundesliga-​,Zweitliga– (ein Tor) und drei DFB-​Pokal-​Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen) kann Burnic trotz seiner erstJahre mittlerweile vorweisen. Nach dem Durchlaufen sämtlicher Junioren-​Nationalteams des Deutschen Fußball-​Bundes steht er aktuell sogar beiNachwuchs-​Länderspielen und drei Toren für Deutschland.„Die Perspektive, die mir der. FC Heidenheim in sehr guten Gesprächen aufgezeigt hat, hat mich komplett überzeugt, den Weg dieses ehrgeizigen Vereins mitgestalten zu wollen“, freut sich Denis Burnic auf die neue Aufgabe in Heidenheim. Er fügt hinzu: „Natürlich befindet sich die Mannschaft nach dem Erfolg der vergangenen Saison in einem Umbruch. Aber ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und werde alles dafür geben, um gemeinsam in der neuen Spielzeit wieder erfolgreich zu sein.“

