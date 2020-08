Einbußen bei den Carsharing-​Anbietern im Altkreis Gmünd

Die Zeit des Lockdowns ist auch an den Carsharing-​Anbietern nicht spürlos vorübergegangen. Die Carsharing-​Anbieter in der Region berichten von erheblichen Einbußen. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass bald wieder das alte Level erreicht wird. Von Preiserhöhungen wird vorerst abgesehen.

„Die Inanspruchnahme ist während des Lockdowns auf Null zurückgegangen“, so Reimund Baur. Der Inhaber des regionalen Carsharing-​Anbieters Baur rent berichtet von dramatischen Verlusten. Erst seit rund drei Wochen verzeichnet er wieder einen Anstieg bei den Neuanmeldungen.





Doch das Level, das Baur rent vor Corona verzeichnete, ist noch längst nicht erreicht. Die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich — die RZ berichtet darüber in der Dienstagausgabe.



