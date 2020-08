Gewitter: Die Rems machte am Montag einen mächtigen Pegel-​Hüpfer

War das vielleicht sogar ein Freudensprung der Rems nach Wochen der Trockenheit und Tage der Hitze: Das ist sehenswert und erzeugt auch Respekt, was die Gmünder Pegelstation am Montagnachmittag zwischen etwa 14 und 15 Uhr schlagartig verkündete.

Montag, 03. August 2020

Heino Schütte

25 Sekunden Lesedauer



Die Pegelaufzeichnungen (Quelle: Hochwasser Vorhersage Zentrum HVZ des Landes Baden-​Württemberg) machen deutlich, wie launisch die Rems sein kann. Dabei war der Starkregen beim plötzlichen Gewitter am Montagnachmittag nicht mal von langer Dauer. Unglaublich schnell reagiert die Rems bei solchen Wetterereignissen im oberen Remstal und der Wasserstand schießt plötzlich steil nach oben. So betrachtet machen die Hochwasser-​Warnschilder am Remsstrand und an den Uferpromenanden durchaus Sinn.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



584 Aufrufe

103 Wörter

1 Stunde Online