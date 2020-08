Unwetter: Uferwege im Remspark und am Josefsbach wegen Hochwassergefahr gesperrt

Fotos: Heino Schütte

Das war kurz aber sehr heftig, was am Montag gegen 14 Uhr im Raum Schwäbisch Gmünd an Regenmengen aus dem pechschwarzen Gewitterhimmel kam. Straßen und Unterführungen war kurzzeitig überflutet. Aktuell (Montagnachmittag) haben sich Rems und Josefsbach in reißende Fluten verwandelt. Die Unwetterfront richtetet anderswo schlimmere Schäden an, so im Raum Crailsheim.

Land– und Forstwirte sowie Gartenbesitzer hatten sich nach der Trocken– und Hitzeperiode ja den Regen gewünscht. Wie so oft jetzt im Hochsommer kamen die gewittrigen Niederschläge jedoch mal wieder mit voller Wucht. Der Starkregen überforderte stellenweise das Kanalsystem. Kurzzeitig stand auf Straßen und in Unterführungen das Wasser bis zuZentimeter hoch, so dass es nur im Schritttempo vorwärts ging. An einigen Gullyeinläufen drückte das Wasser kräftig nach oben. Die Feuerwehr meldet drei Einsätze, darunter einen überschwemmten Keller an der Kornhausstraße. Polizei und Feuerwehr bezogen Stellung an Pfitzer– und Taubentalunterführung, wo die Situation bedenklich wurde, sich aber rasch auch wieder entspannte, nachdem der Regenguss nach etwaMinuten nachgelassen hatte. Anderswo in der Region schlug die Unwetterfront schlimmer zu, so im Raum Crailsheim, wo zahlreiche Keller unter Wasser stehen. Die Feuerwehr musste dort einen Autofahrer aus seinem Pkw retten, der in einer überfluteten Überführung feststeckte. Auch weil weitere Regenfälle angekündigt sind, veranlasste die Stadtverwaltung die Sperrung der Uferpromenaden im Remspark und am Josefsbach.

