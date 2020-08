Wälder, Aussichtspunkte und Badevergnügen

Einst prangte an den Ortseingängen von Gschwend das Prädikat „Luftkurort“. Diese Gemeinde im Schwäbischen Wald war und ist ein sehr vielseitiges Gebiet für die Naherholung und kann sich in macher Hinsicht mit den klassischen Urlaubsregionen wie dem Schwarzwald oder dem Allgäu messen. Teil zwei unserer „Schauorte — die Heimat erleben“ folgt am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Idyllische Wege durch dichte Wälder, Aussichtspunkte, ein erfrischendes Bad im See oder kulturelle Sehenswürdigkeiten – das Territorium zwischen Welzheimer Wald, Frickenhofer Höhe sowie Lein– und Kochertal hat es verdient, beim „Urlaub zu Hause“ entdeckt zu werden. Zumal die Sehenswürdigkeiten – nicht zuletzt dank bürgerschaftlichen Engagements – gut erschlossen sind.Ein beliebtes Ferienziel ist in Gschwend natürlich der Badsee, der auch über einen seichten Bereich verfügt, in dem Kinder unter Aufsicht spielen können. Beachvolleyballfeld, Liegewiese sowie ein Kiosk-​Gebäude mit Umkleidekabinen gehören zu dieser Freizeitanlage.

