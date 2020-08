Betrunken gegen eine Mauer

In Rienharz in der Weiler Straße ereignete sich am Samstag gegen 2 : 30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 36 -​jährige Verkehrsteilnehmerin kam aus Pfahlbronn kommend in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Sonntag, 30. August 2020

Heinz Strohmaier

Die Fahrerin konnte mit der Hilfe einer Zeugin aus dem Pkw klettern. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Deswegen musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwaEuro.

