Kleine Hopfen-​Dolden sorgten für viel Arbeit beim „Hopfen zopfen“

Fotos: esc

Einmal im Jahr wird im Hopfengarten der Untergröninger Lamm-​Brauerei der Hopfen geerntet. Das ist der Startschuss fürs gemeinsame „Hopfen zopfen“, zu dem viele Untergröninger immer wieder gerne kommen. Zum einem erfährt man hier einiges über den Hopfen, zum anderen lockt ein zünftiges Vesper nach getaner Arbeit.

Sonntag, 30. August 2020

Edda Eschelbach

Was mit dem frischen Hopfen geschieht, erklärt Andreas Kunz am 31 . August in der Rems-​Zeitung.



Andreas Kunz, Inhaber der Lamm-​Brauerei hat dieses Jahr nur wenige Einladungen zum „Hopfen zopfen“ verteilt. „Wir wollten bewusst, dass nicht so viele Leute kommen, wie sonst“, erklärt er, mit Blick auf Corona. Aber diejenigen, die kamen, hatten Spaß.

