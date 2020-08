Runder Kultur Tisch Lorch wird mit Irenen-​Medaille ausgezeichnet

Alljährlich, seit dem jahr 2011 , wird die Irenen-​Medaille an Menschen verliehen, die sich in um die Erinnerung an die Kaisertochter Irene von Byzanz verdient gemacht haben. Dieses Jahr wurde der „Runde Kultur Tisch“ Lorch ausgezeichnet, in dessen Namen Ulrich und Jutta Rund am Samstag in der Turnhalle in Rattenharz die Medaille entgegennahmen.

Um die Gäste der Preisverleihung auf das Mittelalter einzustimmen, hatte spontan die Musikgruppe Lavandera um den Musiker Uli Hinderer die musikalische Begleitung des Festaktes übernommen. Auch die Irenen-​Ritter der Staufer-​Saga kamen zur Feier, da das Ehepaar Rund von deren Waffenmeister, Sergej Ermohaev, zum Ritter geschlagen wurde. Die Rems-​Zeitung berichtet ausführlich am. August über die Preisverleihung.

