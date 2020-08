Tauben und Kaninchen — zwei Kleintierzüchter berichten von ihrem Hobby

Foto: pr

„Tauben faszinieren mich seit meiner Kindheit“, erzählt Werner Beck mit seinen 83 Jahren, als er auf sein Hobby angesprochen wird. Hans Breitmeier ( 85 ) ist einer der erfolgreichsten Kaninchenzüchter in der Region Württemberg.

Sonntag, 30. August 2020

Edda Eschelbach

Während der eine mit Tauben schon zahlreiche Ausstellungen bestritt, hat der andere großen Erfolg bei der Kaninchenzucht. Werner Beck und Hans Breitmeier, beide vom Kleintierzuchtverein Lindach, geben in der Rems-​Zeitung am. August einen Einblick in ihr Hobby und wie sie dazu kamen.

