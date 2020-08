Der vierte Kandidat in Schechingen

Am Montag, 31 . August, um 18 Uhr ist Bewerbungsende. Dann tagt der Wahlausschuss und beschließt, ob und welche Kandidaten zur Wahl des Bürgermeister zugelassen werden. Bisher sind es vier, wobei der vierte sich bislang noch nicht öffentlich geäußert hat.

Stefan Jenninger, Tobias Feldmeyer und jetzt auch Albert Seitzer haben ihre Kandidatur bekanntgeben. Wobei Seitzer schon einige Anläufe als Bürgermeisterkandidat oder als Kandidat der ÖDP für den Land– und Bundestag hinter sich. Albert Seitzer, Jahrgang 1954 , ehemals Handelsschulrat, zu seiner Kandidatur: „Ausschlaggebend für meinen Entschluss für die Wahl zum Bürgermeister zu kandidieren war die letzte Gemeinderatssitzung. Die Diskussion der Gemeinderäte zeigte, dass sie sich einig sind zum Wohl der Bürger zu entscheiden. Leider wurden sie dabei durch Verwaltungsvorgaben ausgebremst.“

Die vollständige Vita von Albert Seitzer am Montag in der Rems-​Zeitung.





Nachtrag: In der Zwischenzeit hat auch Wolfgang Barth bekannt gegeben, dass er sich um das Amt bewirbt. Mehr Am Dienstag in der Rems-​Zeitung.







