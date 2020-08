Gmünder Radler sollen ihre Stadt bewerten

Foto: mia

Wie fahrradfreundlich ist Schwäbisch Gmünd? Dieser Frage sollen sich Gmünder Radfahrer stellen und den ADFC-​Fahrradklima-​Test 2020 beantworten. 27 Fragen gibt es — plus fünf Zusatzfragen zu Radfahren in der Corona-​Zeit. Alle zwei Jahre findet der Test statt, zuletzt hat Gmünd nicht gut darin abgeschnitten.

Montag, 31. August 2020

Eva-Marie Mihai

48 Sekunden Lesedauer



Ihrer Aussage nach gibt es einiges Verbesserungspotential für Fahrradfahrer in Schwäbisch Gmünd. An manchen Supermärkten fehle beispielsweise der Radständer, wie beispielsweise am Rewe in Bettringen. Andernorts seien die Gestelle gut gefüllt. Schade sei aber, wenn beispielsweise an den Schließboxen am Fehrleparkhaus die Schlüssel fehlten. Der Radweg von der Ledergasse in Richtung Weststadt werde vom Stadtgarten unterbrochen. Teilweise habe man den Eindruck, dass die Radwege so lang wie möglich gehalten werden.





Die Umfrage findet zwischen. September und. Novemberüber die Internetseite www​.fahrrad​klima​-test​.adfc​.de statt. Die Ergebnisse sollen im Frühjahrpräsentiert werden. Organisiert wird sie vom ADFC gemeinsam mit dem Bundesministerium.





Manche Stellen seien Unfallschwerpunkte, sagen die Mitglieder des ADFC. Welche das sind, lesen Sie am 1 . September in der RZ.



Thomas Kaiser vom Arbeitskreis Mobilität und Verkehr und Philipp Heinrich und Angelika Abele vom ADFC Schwäbisch Gmünd geben in einem Pressegespräch Auskunft.

