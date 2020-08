Chemische Reaktion führte zu Feuerwehreinsatz

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einem Wohnhaus im Limesring an einer Poolanlage am Montag gegen 14 . 50 Uhr zu einer chemischen Reaktion, bei welcher Chlorgeruch entstand, ohne dass es zu Gefährdung oder Verletzung der Anwohner kam.

Dienstag, 04. August 2020

Nicole Beuther

20

Die Freiwillige Feuerwehr Mutlangen, die mit vier Fahrzeugen undMann im Einsatz war, sicherte den Chlortablettenbehälter und lüftete das Wohnhaus. Ein Rettungswagen war vorsorglich ebenfalls vor Ort.

