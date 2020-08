Free hugs am Fünfknopfturm

Wem in diesen berührungsarmen Zeiten nach einer Umarmung zumute ist, sollte nächstens am Fünfknopfturm in Schwäbisch Gmünd vorbei. Dort steht eine neue Skulptur von Diane Herzogin von Württemberg und lässt jedem Besucher „free hugs“ zuteil werden, dem danach ist.

Dienstag, 04. August 2020

Eva-Marie Mihai

36 Sekunden Lesedauer



2

50

5

Der Standort passt, sind sich Museumsleitung und Gundi Mertens von der Staufersaga einig. Fehlt noch der rote Hut. Ein Mitarbeiter steigt auf einen Kanister und schraubt das Accessoire fest.Die Skulptur mit dem rotem Hut ist der neue Blickfang am Fünfknopfturm. „Die Umarmung“ von Diane Herzogin von Württemberg istMeter hoch und bietet eine Preview auf die Ausstellung „DxDiane zu Gast in Gmünd“, die im kommenden Jahr ab März im Museum im Prediger zu sehen ist. Museumsleiter Dr. Max Tillmann spricht von einem Satelliten der Ausstellung, der den Weg vom Bahnhof zum Prediger leuchtet.

