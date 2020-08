Pkw gegen Regionalbahn: Schwerer Unfall auf Bahnübergang bei Königsbronn

Symbolfoto: hs

Auf der Bahnstrecke zwischen Aalen und Heidenheim ist am Diensttagnachmittag eine mit 23 Fahrgästen besetzte Regionalbahn mit einem Pkw zusammengestoßen. Die 75 -​jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus ihrem total zertrümmerten Fahrzeug gerettet werden. Der Bahnstrecke musste gesperrt werden.

Dienstag, 04. August 2020

Heino Schütte

42 Sekunden Lesedauer



15

75

23

25000

Wie Zeugen der Polizei berichteten, fuhr die Frau mit ihrem Ford kurz vorUhr von Königsbronn in Richtung Itzelberg. Am Bahnübergang an der Uferstraße waren die Halbschranken zu dieser Zeit geschlossen, weil ein Zug nahte. Die Frau fuhr jedoch um die Schranke herum auf den Übergang. Der Lokführer erkannte dies, bremste und hupte, wie er später der Polizei schilderte. Doch die Fahrerin des Fords habe keine Reaktion gezeigt. Der Zug prallte gegen das Heck des Autos. Der Ford wurde gegen einen Mast geschleudert. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die-​Jährige ins Krankenhaus. Im Zug blieben Lokführer, Zugbegleiter und dieFahrgäste unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rundEuro. Sie ermittelt jetzt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



192 Aufrufe

169 Wörter

39 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb