Beschädigung eines Wegkreuzes

Foto: Polizei Aalen

In der Seestraße in Durlangen, zwischen Zimmerbach und Tanau, im Gewann Strut, wurde ein Wegkreuz beschädigt, indem der dortigen Jesusfigur der Kopf abgeschlagen wurde. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Mittwoch, 05. August 2020

Edda Eschelbach

26

07176

6562

Der Schaden wurde bereits am. Juli festgestellt. Der Zeitpunkt der Beschädigung ist nicht bekannt. Die Polizei in Spraitbach bittet unter der Telefonnummer/​um Zeugenhinweise.

