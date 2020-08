Blick zum Nachbarn: Aalen baut im alten Bahnhofsviertel ein völlig neues Stadtquartier

Foto: Heino Schütte

Schwäbisch Gmünd hat seinen großen und bis heute impulsstarken Stadtumbau zur Landesgartenschau 2014 hinter sich gebracht. Unsere Nachbarstadt Aalen steckt noch mittendrin. Der Blick auf das Zukunftsprojekt der Nachbarstadt ist spannend, zumal es auch einige Ähnlichkeiten mit den Herausforderungen damals in Gmünd gibt.

Mittwoch, 05. August 2020

Heino Schütte

34 Sekunden Lesedauer



Stadtoval, so das aktuelle Zauberwort für die Aalener Zukunft. Anders als damals in Gmünd, als die vierspurige B-​ 29 -​Ortsdurchfahrt aus der Innenstadt plötzlich in den Einhorntunnel verschwand und den Weg freimachte für den Stadtumbau, bekommen die Besucher und Verkehrsteilnehmer in der Aalener City von dieser Großbaustelle auf den ersten Blick gar nicht so viel mit. Gemeinsam ist jedoch ein riesiges Brachgelände, geerbt aus der Eisenbahngeschichte, das nun umgewandelt wird. Ein völlig neues Wohn– und Kulturviertel ensteht.







Die Rems-​Zeitung richtet in ihrer Mittwochsausgabe einen Blick auf den großen Stadtumbau in der Nachbarstadt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



229 Aufrufe

136 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb