FCH nimmt Jan Schöppner unter Vertrag

Foto: RZ

Der Kader des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim für die kommende Spielzeit nimmt weiter konkrete Formen an. Mit Jan Schöppner wechselt der nächste entwicklungsfähige Spieler an die Brenz. Der 21 -​jährige zentrale Mittelfeldakteur wird mit einem Vertrag bis zum 30 . Juni 2023 ausgestattet.

Mittwoch, 05. August 2020

Alex Vogt

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



1

90

36

3

1

2

2

DerMeter große Rechtsfuß kommt vom letztjährigen West-​Regionalligisten und künftigen Drittligisten SC Verl, bei dem er auch seine komplette bisherige Fußballkarriere verbrachte. InRegionalliga-​West-​Einsätzen erzielte Schöppner acht Tore und gab drei Vorlagen. Hinzu kommen noch drei DFB-​Pokal-​Partien und zwei Relegationsspiele um den Aufstieg in die. Liga für die Ostwestfalen.„Ich freue mich sehr auf diese spannende neue Phase meiner noch jungen Karriere“, erklärt Schöppner. „Der. FC Heidenheim gibt mir eine großartige Chance und diese werde ich versuchen, von der ersten Sekunde an mit vollem Einsatz zu nutzen. Es wird natürlich ein großer Schritt, sich aus der Regionalliga kommend an das Tempo und die Härte in der. Bundesliga zu gewöhnen. Doch genau diesen Schritt wollte ich nach meiner langen Zeit in Verl jetzt gehen und freue mich deshalb riesig auf diese Herausforderung beim FCH“, fügt der Heidenheimer Neuzugang hinzu.„Mit Jan Schöppner konnten wir einen talentierten jungen Spieler für unser zentrales Mittelfeld verpflichten“, sagt Holger Sanwald. „Er war ein absoluter Leistungsträger beim Regionalligisten SC Verl und hat dort mit großer Konstanz beinahe jedes Spiel bestritten. Wir bleiben damit unserer sportlichen Philosophie treu und geben weiterhin jungen, hungrigen Spielern die Möglichkeit, sich beim FCH zu entwickeln und sich auf dem natürlich deutlich höheren Niveau der. Bundesliga zu beweisen. Diese Entwicklung trauen wir Jan zu, wir freuen uns, ihn in Heidenheim zu begrüßen,“ so der FCH-​Vorstandsvorsitzende weiter.

