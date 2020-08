Glockenläuten zum 75 . Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima

Am 6 . und 9 . August 1945 wurden die Städte Hiroshima und Nagasaki Ziel der ersten und bislang einzigen Atombombenabwürfe. Die Zeit stand still – am 6 . August 1945 um 8 . 15 Uhr, dem Zeitpunkt der Atombombenabwürfe über Hiroshima. Am Donnerstag, 6 . August, werden um 8 . 15 Uhr alle Glocken in Gmünd für sieben Minuten in ökumenischer Verbundenheit läuten.

EtwaMenschen starben sofort,weitere Menschen starben bis zum Jahresende an den Folgeschäden. Die Opfer der Atombombenabwürfe mahnen uns, für eine Welt ohne Atomwaffen einzutreten. Dafür zu beten und im Gedenken an die Opfer, möchten die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden gemeinsam ein Zeichen setzen. Am Donnerstag,. August, werden umUhr alle Glocken für sieben Minuten in ökumenischer Verbundenheit läuten. Während dieser Zeit sind die Bürger zum stillen Gedenken und Gebet zum Frieden eingeladen.

Eine Vorlage zum Mitfeiern des Friedensgebets für zu Hause während des Glockenläutens finden Interessierte auf den Homepages der Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd (www​.evan​ge​lis​che​-kirche​-gmuend​.de; www​.se​-schwae​bis​chg​muend​.drs​.de).

