Mountainbiker bauen jetzt einen offiziellen Trail im Schaubenwald

Foto: mia

Das Verhältnis der Mountainbiker zu der Stadt und dem Forstamt war lange getrübt von einem illegalen Trail, der letztendlich gesperrt worden war. Nun schlagen die beiden Parteien ein neues Kapitel auf und bauen offiziell eine neue Strecke.

Mittwoch, 05. August 2020

Eva-Marie Mihai

40 Sekunden Lesedauer



6

Es sei ein toller Moment, sagte der Erste Bürgermeister Joachim Bläse. „Das Ganze ist nicht einfach gestartet.“ Auslöser sei die Sperrung des illegalen Trails gewesen. „Nur zu sperren ist der falsche Weg.“ Daher habe man sich an einen Tisch gesetzt und nach einem geeigneten Platz gesucht. Und innerhalb weniger Monate in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Interessensgruppen gefunden. Was in unmittelbarer Nähe zu Gmünd, beziehungsweise im Ostalbkreis, einem der schönsten Lebensräume der Welt, wie sich der angehende Landrat verbessert, nicht schwer gewesen sei. Unweit des Tennisplatzes von Mutlangen soll jetzt ein neuer Trail im Wald entstehen. Der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Schwäbisch Gmünd hat in Kooperation mit der Stadt Schwäbisch Gmünd die Betreuung der Strecke übernommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



242 Aufrufe

163 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb