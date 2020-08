Ronald Krötz seit 100 Tagen im Amt

„Ein Paukenschlag für Alfdorf“ hatte die Rems-​Zeitung am 3 . Februar geschrieben, nachdem Ronald Krötz mit über 68 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt worden war. Am heutigen Mittwoch, 5 . August, ist er genau 100 Tage im Amt. Ein kleines Zwischenfazit seiner bisherigen Arbeit.

Wie Krötz auf die ersten 100 Tage zurückblickt, lesen Sie am Mittwoch, 5 . August, in der Rems-​Zeitung.



Ein guter Freund hat ihm am Wahlabend einen „Alf“ geschenkt, einen Außerirdischen aus Melmac als Plüschfigur. Der ist seitdem ein bisschen sein Talisman und er bewahrt ihn an seinem Arbeitsplatz auf. Außerirdisches muss Krötz zwar nicht vollbringen, aber in den ersten drei Monaten war er vordergründig dabei, sich einen Überblick über „alles“, zumindest über das meiste zu verschaffen. Drei große Baustellen (Hauptstraße, Fest– und Ballspielhalle, Kläranlage) haben nicht nur ihn sofort auf Betriebstemperatur gebracht, sondern binden auch Personal, von dem er sagt: „Hochmotivierte Leute“, die zum Teil am Rande des Limits arbeiten oder sogar darüber.

