WFV-​Pokal: SG Bettringen tauscht Heimrecht mit dem VfR Aalen

Foto: RZ

Nach einem langen Hin und Her steht der Spielort der Erstrundenbegegnung im WFV-​Pokal der Saison 2020 /​ 21 zwischen dem Fußball-​Bezirkspokalsieger SG Bettringen und dem Regionalligisten VfR Aalen an diesem Samstag, 15 . 30 Uhr, nun fest: Die Partie wird in der Aalener Ostalb-​Arena ausgetragen.

Mittwoch, 05. August 2020

Alex Vogt

26 Sekunden Lesedauer



Demnach tauscht die SG Bettringen das Heimrecht mit dem VfR Aalen, weil die Stadt Schwäbisch Gmünd in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes Ostalbkreis wegen den aktuellen Corona-​Infektionen im Gmünder Raum die Partie in Bettringen nicht genehmigt. Das WFV-​Pokalspiel zwischen der SG Bettringen und dem VfR Aalen kann in Aalen mit Zuschauern stattfinden. In der Ostalb-​Arena sind am Samstag bis zuZuschauer zugelassen.

99 Aufrufe

107 Wörter

24 Minuten Online



