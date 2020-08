Neuer Landarzt für Eschach

Foto: dw

Die Freude stand Bürgermeister Jochen König und seinem Stellvertreter Marcus Krieg ins Gesicht geschrieben – wobei der Grund für ihre Freude ebenfalls anwesend war: Der Arzt Dr. med. Dzanan Hajdarevic, der die Hausarztpraxis der Dres. med. Inge und Peter Krubasik ab 1 . Februar 2021 übernehmen wird.

Freitag, 07. August 2020

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer



Damit geht eine fünf Jahre währende Suche zu Ende, in der sich Bürgermeister, Mitglieder des Gemeinderats und die Eschacher Allgemeinmediziner gemeinsam um eine gesicherte Nachfolge für die Praxis bemüht haben. „Wir haben nichts unversucht gelassen, um wieder einen Arzt im Ort zu haben“, so König, der von den vielen Wegen berichtet, die bei der Suche gegangen wurden. Denn schließlich wäre durch eine Praxisschließung auch die in Eschach ansässige Apotheke in ihrer Existenz gefährdet.







