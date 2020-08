Verkehrsministerium erläutert Modernisierungsprogramm — Mögglingen freut sich

Fotos: hs, pr

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die jedoch in vielen Bahnhöfen noch nicht vorhanden ist, so auch im Remstal: Barrierefreiheit! Erfreulich und überfällig ist deshalb das nun aufgelegte 430 -​Millionen-​Euro-​Programm für Modernisierungsmaßnahmen. Wie bereits am Dienstag kurz berichtet, kommen entlang der Remsbahn die Bahnhöfe Mögglingen, Urbach, Schorndorfs und Waiblingen in den Genuss des Umbau– und Modernisierungsvorhabens.

Freitag, 07. August 2020

Nicole Beuther

Insgesamt 51 Bahnstationen im Land enthält diese Neuauflage des Programms. Wir erinnern uns: In der ersten Runde war im Hinblick auf die Landesgartenschau 2014 auch der barrierefreie Umbau und die Neugestaltung des Gmünder Bahnhofs erhalten. Zuvor ware die Situation nicht nur für Rollstuhlfahrer unerträglich. Auch Senioren und Behinderte mit den heute als Gehhilfen verbreiteten Rollatoren war der Zugang zum Bahnsteig nach Stuttgart sowie das unebene Besteigen der Züge kaum möglich. Ein Kraftakt war auch das Verladen von Kinderwagen und Fahrrädern. Und ähnlich ist die Situation heute auch noch an vielen Bahnhöfen im Land.





