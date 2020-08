AGV-​Fest „Rund um den Turm“

Am Freitag fand das erste AGV-​Fest „Rund um den Turm“ statt. Die Idee hierzu ist bereits letztes Jahr geboren, nachdem die bis dato veranstaltete „Beach Party“ am AGV-​Plätzle leider nur sehr wenig Zuspruch fand.

Sonntag, 09. August 2020

Edda Eschelbach

Beim Fest am Turm hatte der Dachverband der Schwäbisch Gmünder Altersgenossenvereine allerhand an Attraktionen geplant. Doch leider kam die Corona-​Pandemie dazwischen. Lange Zeit war nicht klar, ob das Fest wie geplant durchgeführt werden kann. Doch, weil es die einzige AGV-​Aktion in diesem Jahr bleiben wird, entschieden sich die Gmünder Altersgenossen dazu und der Erfolg gab ihnen recht.

