Gmünder Löwenbrunnen für rund 100 . 000 Euro saniert

Für die Gmünder Bürger und Bürgerinnen ist der Löwenbrunnen der Inbegriff eines Treffpunktes im Bereich des Münsterplatzes und nicht wegzudenken. Vor allem an Markttagen zieht der Brunnen alle Blicke auf sich und schmückt das Heilig-​Kreuz-​Münster als Beiwerk.

Sonntag, 09. August 2020

Edda Eschelbach

25 Sekunden Lesedauer



9

Aus diesen Gründen hatten sich die Stadt Schwäbisch Gmünd, die Mitglieder der Bürgerstiftung Schwäbisch Gmünd und die Mitglieder des Arbeitskreises Alt Gmünd zur Sanierung des Brunnens im Rahmen einer bürgerschaftlichen Aktion entschlossen. Durch viele Aktionen der ehrenamtlichen Mitglieder konnten namhafte Spendenbeträge gesammelt werden. Welche Maßnahmen im Einzelnen dafür sorgen, dass der Brunnen wieder in seiner ganzen Pracht sprudelt, steht am. August in der Rems-​Zeitung.

